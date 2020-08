Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peut-être jamais de solution magique contre le coronavirus, prévient l'OMS Reuters • 03/08/2020 à 13:02









GENEVE, 3 août (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu lundi qu'il n'y aurait peut-être jamais de "solution magique" contre la pandémie de coronavirus qui a infecté des millions de personnes dans le monde entier en dépit des espoirs suscités par les recherches sur de possibles vaccins. "Il n'y a pour le moment pas de solution magique et il n'y en aura peut-être jamais", a dit le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse. D'après les données compilées par Reuters, plus de 18,14 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde depuis l'apparition des premiers cas, en décembre dernier en Chine. Dans le même temps, quelque 688.080 décès ont été recensés, dont 155.000 aux Etats-Unis, 94.000 au Brésil, plus de 47.000 au Mexique, 46.000 au Royaume-Uni et près de 40.000 en Inde (Michael Shields et Emma Farge version française Henri-Pierre André)

