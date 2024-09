Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Peugeot Invest: repli de 4% de l'ANR par action sur six mois information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest publie un ANR par action de 226,7 euros au 30 juin, en repli de 3,7% sur six mois dividende attaché, principalement lié à la baisse du cours de Stellantis, ainsi qu'un résultat net part du groupe de 228 millions, contre 252 millions un an auparavant.



'Nos équipes ont su réaliser, dans de bonnes conditions, des cessions (pour 437 millions d'euros) qui réduisent notre endettement et renforcent notre capacité d'investissement dans un contexte de marché difficile', souligne son président Robert Peugeot.



Par ailleurs, le conseil d'administration a nommé Jean-Charles Douin en tant que directeur général de Peugeot Invest. Il prendra ses fonctions le 28 octobre et jusqu'à cette date, Nicolas Huet assure ces fonctions par intérim.





