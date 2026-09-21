Peugeot Invest prend une participation dans Mérieux NutriSciences

Peugeot Invest fait part d'un investissement de 175 MUSD dans Mérieux NutriSciences afin de soutenir l'acquisition de Certified Group et d'accompagner ce groupe dans son ambition de devenir le fournisseur de référence en matière de sécurité alimentaire et de qualité en Amérique du Nord, premier marché mondial.

Spécialiste des solutions pour la qualité, la sécurité et la durabilité des aliments, Mérieux NutriSciences compte aujourd'hui 10 000 collaborateurs, s'appuie sur un réseau de 140 laboratoires accrédités et réalise plus de 1 MdUSD de chiffre d'affaires.

L'acquisition de Certified Group constitue une étape structurante de sa stratégie de croissance. Après l'intégration des activités mondiales d'analyses alimentaires de Bureau Veritas en 2024, cette opération permet à Mérieux NutriSciences de renforcer significativement sa position en Amérique du Nord, un marché stratégique.

Avec cet investissement, Peugeot Invest devient l'un des principaux partenaires minoritaires de Mérieux NutriSciences et se positionne sur le marché des tests, inspections et certifications (TIC). La société sera représentée au conseil d'administration de Mérieux NutriSciences et s'impliquera activement dans sa gouvernance.

"Résilient par nature, le segment des analyses alimentaires bénéficie de tendances structurelles, telles que l'augmentation des exigences réglementaires et des attentes des consommateurs en matière de sécurité et de traçabilité alimentaire, et l'émergence de nouveaux risques sanitaires", met en avant la société d'investissement.