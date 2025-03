Peugeot Invest : l'actif net réévalué pénalisé par la chute de Stellantis

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous clôturons l'année 2024 avec une structure financière très solide et une capacité d'investissement importante, nous permettant d'aborder 2025 avec de nouvelles ambitions. Aux côtés d'Édouard Peugeot, ma priorité sera d'insuffler une nouvelle dynamique et d'accélérer le développement de Peugeot Invest en poursuivant la stratégie d'investissement diversifiée, créatrice de valeur pour l'ensemble des parties prenantes ", a déclaré Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest.

Le résultat net consolidé part du groupe a progressé de 7,1% à 146,3 millions d'euros. " Cette évolution reflète principalement la hausse des dividendes consolidés reçus qui se sont élevés à 373 millions d'euros et l'impact de la revalorisation nette des résultats de cessions des fonds de capital-investissement et des co-investissements de -107,6 millions d'euros ", précise Peugeot Invest.

(AOF) - Peugeot Invest a dévoilé un actif net réévalué 2024 en baisse de 22,1% à 182,7 euros par action, pénalisée par la forte baisse du cours de Stellantis (-40%). La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, a réalisé 538 millions d’euros de cessions l'année dernière et 380 millions d’euros d’investissements, dont la prise de participation dans Robertet.

