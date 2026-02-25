 Aller au contenu principal
Peugeot Invest investit dans un leader des logiciels de gestion d'interventions terrain
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 07:08

Peugeot Invest annonce un investissement aux côtés de Five Arrows et de Deutsche Beteiligungs dans la nouvelle entité issue du rapprochement de Solvares Group et Totalmobile, créant un leader des logiciels de gestion d'interventions terrain.

Solvares, spécialiste européen de la planification et de l'optimisation des ressources, et Totalmobile, acteur des solutions de gestion des interventions terrain, combinent leurs expertises pour donner naissance à un acteur international de référence dans le Field Service Management (FSM).

Il proposera une offre complète et différenciante, au service de plus de 4 000 clients en Europe, au Royaume-Uni et en Australie. Avec plus de 800 collaborateurs et une plateforme enrichie par l'IA, il disposera de la taille critique pour accélérer l'innovation et poursuivre une stratégie active de consolidation.

Avec cet investissement, Peugeot Invest explique qu'il "renforce son exposition aux technologies B2B à fort potentiel et continue le redéploiement de son portefeuille dans ses quatre secteurs cibles : la technologie, les services financiers, la santé et les services aux entreprises".

Peugeot Invest sera représenté au conseil d'administration de la nouvelle entité et s'impliquera activement dans sa gouvernance afin d'accompagner sa stratégie de croissance et sa création de valeur dans la durée.

