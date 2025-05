Peugeot Invest: investissement dans BroadStreet Partners information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce avoir pris un engagement de 125 millions de dollars dans BroadStreet Partners, aux côtés d'un consortium d'investisseurs mené par le fonds Ethos Capital, dans le cadre d'une recomposition du capital de cette société.



Ontario Teacher's Pension Plan conserve une position de co-contrôle avec le consortium. Présent aussi au Canada, BroadStreet Partners figure parmi les 15 premiers courtiers d'assurance aux États-Unis avec plus de deux milliards de dollars de chiffre d'affaires.



Spécialisé dans la couverture des biens pour les entreprises et les particuliers, ainsi que dans les prestations en matière d'avantages sociaux, il s'appuie sur un modèle différencié autour d'un réseau d'agences locales associées au capital.





