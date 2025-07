Peugeot Invest: cession de la participation dans Spie information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Suite à un premier placement le 18 mars, Peugeot Invest annonce avoir cédé le solde de sa participation dans Spie, représentant 4,25 millions d'actions (soit environ 2,5% du capital à fin 2024), actions dont le règlement-livraison interviendra le 10 juillet.



Ce second placement a été réalisé par construction d'un livre d'ordre auprès d'investisseurs institutionnels, au prix de 45,4 euros par action, représentant un produit de cession équivalent à environ 193 millions d'euros.



Entré au capital du groupe de services multi-techniques en 2017, Peugeot Invest affirme avoir réalisé au total 'près de 196 millions d'euros de création de valeur sur cet investissement, soit une performance de deux fois et 10% de TRI'.



'Sur la période, le résultat opérationnel de Spie a doublé, soutenu par une dynamique de marché structurellement porteuse, notamment sous l'effet de la transition énergétique et la digitalisation accrue des infrastructures', souligne-t-il.





