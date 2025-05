Peugeot Invest: cession d'un ensemble de fonds information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest annonce la cession sur le marché secondaire de 35 fonds de capital-investissement, gérés par 22 sociétés de gestion pour un montant total d'environ 227 millions d'euros, au fonds secondaire Committed Advisors.



Le produit de cession sera encaissé en trois tiers étalés sur 18 mois, le premier paiement ayant lieu à la clôture de l'opération prévue à la fin du premier semestre 2025. L'impact de cette cession sur l'ANR sera négligeable.



'Cette cession permet à Peugeot Invest de disposer de ressources financières complémentaires pour financer de nouveaux investissements, créateurs de valeur pour les prochaines années', explique son directeur général Jean-Charles Douin.





