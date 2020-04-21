CAC 40
4 453.14
-1.66%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
4 453.14
-1.66%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Peugeot: Chiffre d'Affaires Au T1 En Baisse De 15,6%
Reuters21/04/2020 à 08:38

21 avril (Reuters) - Peugeot SA PEUP.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU T1 EUR 15,18 MDS VERSUS EUR 17,98 MDS IL Y A UN AN, EN BAISSE DE 15,6%

* VENTES MONDIALES CONSOLIDÉES EN BAISSE DE 29% AVEC UN TOTAL DE 627 000 VÉHICULES VENDUS, IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE COVID-19

* CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA DIVISION AUTOMOBILE AU T1 EUR 11,93 MDS VERSUS EUR 14,16 MDS IL Y A UN AN, EN BAISSE DE 15,7%

* PRÉPARATION DE SON REBOND EN AYANT RENFORCÉ SA LIQUIDITÉ ET RÉDUIT MASSIVEMENT SES COÛTS DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE CHAOTIQUE - DIRECTEUR FINANCIER

* OBJECTIF D'ATTEINDRE UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE MOYENNE SUPÉRIEURE À 4,5% POUR LA DIVISION AUTOMOBILE SUR LA PÉRIODE 2019-2021

* PERSPECTIVES DE MARCHÉ : EN 2020, LE GROUPE PRÉVOIT UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN BAISSE DE 25% EN EUROPE, DE 10% EN CHINE, DE 25% EN AMÉRIQUE LATINE ET DE 20% EN RUSSIE

* PERSPECTIVES AUJOURD'HUI DIFFICILES À ÉVALUER ET DÉPENDRONT DE L'AMPLEUR, DURÉE ET ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA CRISE DU COVID-19, COMME DES MESURES PRISES PAR LES PAYS CONCERNÉS

Source text for Eikon: ID:nNDL4J5fk3 Further company coverage: PEUP.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PEUGEOT
Euronext Paris -1.93%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer