Peugeot: Chiffre d'Affaires Au T1 En Baisse De 15,6%

21 avril (Reuters) - Peugeot SA PEUP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU T1 EUR 15,18 MDS VERSUS EUR 17,98 MDS IL Y A UN AN, EN BAISSE DE 15,6% * VENTES MONDIALES CONSOLIDÉES EN BAISSE DE 29% AVEC UN TOTAL DE 627 000 VÉHICULES VENDUS, IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE COVID-19 * CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA DIVISION AUTOMOBILE AU T1 EUR 11,93 MDS VERSUS EUR 14,16 MDS IL Y A UN AN, EN BAISSE DE 15,7% * PRÉPARATION DE SON REBOND EN AYANT RENFORCÉ SA LIQUIDITÉ ET RÉDUIT MASSIVEMENT SES COÛTS DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE CHAOTIQUE - DIRECTEUR FINANCIER * OBJECTIF D'ATTEINDRE UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE MOYENNE SUPÉRIEURE À 4,5% POUR LA DIVISION AUTOMOBILE SUR LA PÉRIODE 2019-2021 * PERSPECTIVES DE MARCHÉ : EN 2020, LE GROUPE PRÉVOIT UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN BAISSE DE 25% EN EUROPE, DE 10% EN CHINE, DE 25% EN AMÉRIQUE LATINE ET DE 20% EN RUSSIE * PERSPECTIVES AUJOURD'HUI DIFFICILES À ÉVALUER ET DÉPENDRONT DE L'AMPLEUR, DURÉE ET ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA CRISE DU COVID-19, COMME DES MESURES PRISES PAR LES PAYS CONCERNÉS Source text for Eikon: ID:nNDL4J5fk3 Further company coverage: PEUP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.93%