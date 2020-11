Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peu de progrès dans les discussions entre Londres et l'UE, selon Barnier Reuters • 04/11/2020 à 18:41









BRUXELLES, 4 novembre (Reuters) - Les dernières négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui sont entrées dans une phase intensive, n'ont permis d'accomplir que peu de progrès sur les questions clés, a déclaré mercredi Michel Barnier, selon des sources diplomatiques. Le négociateur en chef de l'UE s'adressait aux ambassadeurs des "27". "Il n'a donné aucun calendrier et il était plutôt incertain quant à la conclusion d'un accord" sur les futures relations commerciales entre les deux parties, a déclaré un diplomate. Michel Barnier a également informé les ambassadeurs qu'il n'y avait toujours pas d'accord sur les garanties dites "de règles du jeu équitables" pour éviter la concurrence déloyale, ni sur la question des droits de pêche et le mécanisme de résolution des différends. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine, a-t-il ajouté, selon un deuxième diplomate. S'exprimant sur Twitter, le négociateur britannique a lui aussi fait le constat de l'absence de progrès sur les dossiers les plus importants, disant continuer de "travailler pour trouver des solutions respectueuses de la souveraineté britannique." (John Chalmers et Jan Strupczewski, version française Jean-Philippe Lefief)

