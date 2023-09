Peu d'épargnants français ont déjà investi dans un fonds responsable

L’investissement responsable gagne du terrain auprès des Français, mais reste tout de même marginal. Ainsi, 13?% des épargnants français ont indiqué avoir déjà investi dans un fonds responsable, selon une enquête réalisée par l’Ifop sur un panel de 1.000 sondés pour le FIR, Forum pour l’Investissement Responsable en 2023. C’est peu, mais c’est le double des 7?% enregistrés en 2022, qui était un record. Sur l’ensemble des Français, cette proportion est de 11?%.

Ce résultat est à mettre en regard avec le fait que seulement 14?% des Français et 15?% des épargnants se sont déjà vu proposer de l’investissement responsable par leur conseiller financier ou leur banque. Or le conseiller bancaire ou financier est à 69?% considéré comme la personne la plus pertinente pour informer sur l’investissement responsable.

L’avenir s’annonce-t-il plus « vert »?? Seulement trois Français sur dix (28?%) se montrent aujourd’hui prêts à consacrer une partie de leur épargne à un investissement responsable. Fait notable, près de la moitié de ceux qui sont prêts à franchir le pas sont des 18-24 ans, ce qui augure un changement de comportement. En revanche, les 65 ans et plus ne sont que 18?%. Chez les épargnants, la proportion de ceux qui seraient prêts à investir dans un produit responsable est un peu plus forte, à 31?%, et c’est bien plus qu’en 2022, où ils n’étaient que 25?%.

Avoir un impact

Si peu de Français sont encore investis dans l’investissement durable, ils ont une idée assez précise et exigeante de ce que cela devrait être. Pour 26?% et 22?% d’entre eux, il s’agit d’investir dans certains secteurs d’activité et d’investir dans les entreprises ayant les meilleures pratiques. Parallèlement, les épargnants placent les considérations écologiques, la défense des droits humains et celles du bien-être au travail comme les sujets devant être prioritaires pour les investisseurs responsables.

De plus, 57?% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, une tendance stable sur les dernières éditions du sondage.

Enfin, 49?% des épargnants pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société au travers de leur épargne . Cela est particulièrement vrai pour les moins de 35 ans.

« Cette édition souligne l’appétence des épargnants Français pour le concept même d’investissement responsable. Mais pour franchir le pas, à la nécessaire preuve d’un impact tangible, s’ajoutent des attentes fortes en matière de lisibilité et de cohérence des offres. Créé à cet effet, le label ISR, aujourd’hui à la croisée des chemins, doit entendre ces attentes », commente Sonia Liman, présidente de la Commission Grand public du FIR.

Laurence Marchal