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Petrovietnam va réduire sa participation dans PVcomBank à 15 % afin de se concentrer sur des projets énergétiques
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 06:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique publique vietnamienne Petrovietnam a annoncé jeudi son intention de réduire sa participation dans la banque locale PVcomBank de 52 % à 15 %, dans le cadre de ses efforts visant à se recentrer sur son cœur de métier, à savoir le secteur de l'énergie. La société n'a pas précisé de calendrier pour cette cession ni indiqué le montant qu'elle espère tirer de cette vente. PVcomBank dispose d'un capital social de 9.000 milliards de dongs (soit 342,11 millions de dollars), dont Morgan Stanley détient 6,66 %. (1 dollar = 26.307 dongs)

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