Petronas signe un accord d'approvisionnement en GNL de 20 ans avec QatarEnergy
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 05:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Chow

QatarEnergy fournira à Petronas 2 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre d'un accord de 20 ans, a déclaré mercredi l'entreprise publique malaisienne, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de gaz du pays alors que les réserves s'amenuisent.

L'accord , signé lors de la conférence LNG2026 à Doha, est le premier accord d'approvisionnement à long terme entre les deux pays et fait suite à l'accord d'approvisionnement en GNL de 27 ans conclu par le Qatar avec le Japon la semaine dernière.

Petroliam Nasional, ou Petronas, poursuit activement ses investissements dans de nouveaux gisements de gaz naturel à l'étranger et recherche des partenariats avec des entreprises étrangères pour stimuler l'extraction, tout en cherchant des accords d'importation de GNL dans un contexte de diminution des réserves locales.

"Les volumes à long terme garantis par cet accord joueront un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Malaisie, en assurant une disponibilité stable et fiable du GNL pour répondre à la demande croissante en Malaisie", a déclaré Petronas dans un communiqué.

La Malaisie, cinquième exportateur mondial de GNL, prévoit d'augmenter considérablement ses importations pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données.

Ces dernières années, Petronas a signé des accords d'importation de GNL avec Woodside Energy, Commonwealth LNG, Venture Global et ADNOC, et prévoit un troisième terminal de regazéification .

QatarEnergy mise sur son énorme projet d'expansion North Field, qui devrait produire son premier GNL au second semestre de cette année et l'aider à consolider sa position de deuxième vendeur de GNL au monde.

Le projet devrait produire 126 mtpa de GNL d'ici 2027, ce qui augmenterait la production de QatarEnergy d'environ 64 % par rapport à sa production actuelle de 77 mtpa. Le Qatar a expédié plus de 81 millions de tonnes de GNL l'année dernière, selon les données de la société d'analyse Kpler.

