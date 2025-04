(AOF) - " Les craintes que l'économie mondiale puisse sombrer dans une récession en raison de la guerre commerciale ont entraîné une volatilité accrue sur les marchés financiers et pétroliers ", rappelait UBS en fin de semaine dernière. La banque suisse fait remarquer qu'il " existe actuellement une forte corrélation positive entre les actions américaines et les prix du pétrole brut, ce qui indique généralement que les facteurs de demande influencent les prix. "

Pétrole : UBS plus pessimiste sur la croissance de la demande

Pétrole et parapétrolier

