Pétrole-Trump dit s'être entretenu avec Poutine et Salman

WASHINGTON, 10 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait eu un "bon" échange téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine et le roi Salman d'Arabie saoudite, disant s'attendre à ce que les pays de l'Opep et leurs alliés annoncent sous peu un accord sur une baisse de leur production. "Nous avons eu une grande discussion concernant la production pétrolière et l'Opep, et faire en sorte que notre industrie aille bien et que l'industrie pétrolière aille mieux qu'à l'heure actuelle", a dit Donald Trump, soulevant une crainte que des emplois soient supprimés à travers le monde dans l'industrie pétrolière. "L'Opep s'est réunie aujourd'hui. Et je dirais qu'ils se rapprochent d'un accord. Nous allons bientôt savoir", a ajouté le président américain. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dont la Russie, désignés sous le nom d'Opep+, ont annoncé dans la journée une baisse de leur production de 10 millions de barils par jour (bpj), soit 10% de l'offre mondiale, à compter du 1er mai dans l'espoir d'enrayer la chute des cours du brut provoquée par la pandémie de coronavirus. Elle a appelé les Etats-Unis, premier producteur mondial, et d'autres pays comme le Canada, la Norvège et le Brésil à réduire à leur tour leur production pour un total de 5 millions de bpj. (Steve Holland et Jeff Mason; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

