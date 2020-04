Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: Ryad a dépensé 1 milliard de dollars pour des parts dans des compagnies européennes Reuters • 09/04/2020 à 07:06









PÉTROLE: RYAD A DÉPENSÉ 1 MILLIARD DE DOLLARS POUR DES PARTS DANS DES COMPAGNIES EUROPÉENNES (Reuters) - Le fonds souverain d'Arabie saoudite a accumulé des parts dans quatre compagnies pétrolières européennes majeures pour un montant total d'environ un milliard de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes au fait de la question. D'après le journal, ces quatre sociétés sont le norvégien Equinor, le néerlando-britannique Royal Dutch Shell, le français Total et l'italien Eni. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de ces compagnies. Le Public Investment Fund (PIF) a acquis une participation d'environ 200 millions de dollars dans Equinor la semaine dernière plus ou moins au moment où les prix du pétrole ont rebondi, écrit le Wall Street Journal, précisant ne pas avoir pu déterminer le montant des parts achetées dans les trois autres compagnies. Le total global, a assuré le WSJ, équivaut à environ un milliard de dollars. Ces acquisitions interviennent alors que la demande sur le marché est en forte baisse du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie du nouveau coronavirus. Un représentant saoudien cité par le WSJ a déclaré que des investissements similaires pourraient à nouveau être réalisés dans le futur. "Le PIF s'active de nouveau sur le marché (...) Je ne serai pas surpris de voir à nouveau d'autres transactions similaires", a-t-il dit. Le PIF, présidé par le prince héritier Mohamed ben Salman, gère actuellement pour plus de 300 milliards de dollars d'actifs. Plus de la moitié de ses actifs sont saoudiens mais il a aussi d'importants engagements à l'étranger, dont 45 milliards de dollars dans le fonds technologique Vision Fund du japonais Softbank. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ENI MIL -2.31% EQUINOR Tradegate -0.77% TOTAL Euronext Paris -1.12% EQUINOR LSE Intl -1.61%