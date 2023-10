Pétrole : Riyad et Moscou prolongent la réduction de leur quotas de production jusqu'à fin 2023

L'Arabie saoudite, principal membre de l'Opep, a dit vouloir continuer de réduire sa production d'un million de barils par jour (bpj) pour le mois de novembre et jusqu'à la fin de l'année. La production du royaume pour novembre et décembre sera d'environ neuf millions de bpj, a précisé le ministère de l'Energie dans un communiqué.

(AOF) - L'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé ce mercredi leur intention de prolonger, sur une base volontaire, la réduction de leurs quotas de production de pétrole jusqu'à la fin de l'année afin de soutenir les cours du brut. Une décision intervenue quelques heures avant la réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés. Ce mercredi, vers 17 heures, le cours du baril de Brent fléchissait de 3,13% à 88,1 dollars. Le WTI perdait 3,03% à 86,55 dollars.

Pétrole et parapétrolier

