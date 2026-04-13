Pétrole: Les cours du brut grimpent avant le blocus US des ports iraniens

Vue de vérins de pompes à pétrole à l'extérieur d'Almetyevsk

par Florence Tan et Jeslyn Lerh

‌Les prix du pétrole ont rebondi au-dessus de 100 dollars le baril lundi alors que ​la marine américaine se prépare à mettre en oeuvre un blocage du détroit d'Ormuz, après l'échec samedi de premières négociations entre Washington et Téhéran depuis l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines.

Le ​contrat à terme sur le pétrole Brent de la mer du Nord pour livraison juin grimpe de 7,4% à 102,25 ​dollars le baril à 04h50 GMT. Il ⁠avait reflué jusqu'à près de 90 dollars après l'annonce de la trêve jeudi dernier.

Celui ‌sur le pétrole brut léger américain bondit de 8,4% à 104,69 dollars le baril.

"Le marché est désormais largement revenu à ses conditions d'avant le cessez-le-feu, ​sauf que les États-Unis bloqueront ‌désormais également les flux restants, jusqu'à 2 millions de barils par ⁠jour, liés à l'Iran et transitant par le détroit d'Ormuz", souligne Saul Kavonic, responsable de la recherche chez MST Marquee.

Le commandement central de l'armée américaine (Centcom) a déclaré que les troupes ⁠américaines mettraient en oeuvre, ‌lundi à partir de 10h00 heure de Washington (14h00 GMT), un blocus de ⁠tous les ports iraniens, dans les deux sens.

Ce blocus va être "appliqué impartialement contre les ‌navires de toutes les nations entrant ou quittant les ports et zones côtières" ⁠de l'Iran, dont "tous les ports iraniens dans le Golfe d'Arabie et ⁠dans le Golfe d'Oman", ‌a indiqué le Centcom via le réseau social X.

La liberté de navigation dans le détroit ​d'Ormuz ne sera pas entravée pour les bateaux ‌en provenance et à destination de ports non-iraniens, a-t-il précisé dans son communiqué.

Le président Donald Trump a reconnu dimanche ​que les prix du pétrole et de l'essence pourraient rester élevés jusqu'aux élections américaines de mi-mandat de novembre.

"La simple menace de mesures coercitives a suffi à réévaluer le ⁠risque, démontrant à quel point le pétrole reste vulnérable aux facteurs géopolitiques", pointe Priyanka Sachdeva, analyste de marché chez Phillip Nova.

"Le retour à des prix à trois chiffres, soit la hausse de la prime de risque géopolitique qui s'était brièvement estompée lors des précédentes séances avec le cessez-le-feu, semble justifié", ajoute-t-il.

(Rédigé par Florence Tan et Jeslyn Lerh ; version française Blandine ​Hénault, édité par Augustin Turpin)