Les sites archéologiques grecs face au défi du changement climatique

Le site archéologique de Delphes, en Grèce, le 17 novembre 2022 ( AFP / Angelos Tzortzinis )

L'augmentation du nombre des incendies, des canicules et la hausse du niveau des eaux ont incité le gouvernement grec à examiner de plus près la protection des sites archéologiques inestimables qui attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans le pays.

De nombreux sites archéologiques en zone rurale nécessitent d'être aménagés, selon les autorités, au cas où il faudrait évacuer en urgence une foule de touristes.

À la suite d’une étude de trois ans menée par des institutions scientifiques du pays, le ministère grec de la Culture a identifié 19 monuments nécessitant le plus urgemment une protection contre les menaces naturelles. Le ministère affirme que c’est la première fois qu’une évaluation d'une telle ampleur à l’échelle nationale est réalisée.

Les sites examinés incluent Olympie, habituellement menacée par les incendies de forêt, l’ancien théâtre de Delphes, où les chutes de pierres sont une source de préoccupation, et le sanctuaire de Dion, sujet aux inondations.

Le maire d’Olympie, Aristides Panagiotopoulos, a déclaré à l’AFP que la protection du berceau des Jeux olympiques, qui abrite l’ancien stade, un vaste sanctuaire et deux musées, exigeait "une vigilance constante".

Le site archéologique de l'ancienne Olympie, en Grèce, le 14 avril 2024 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

"Nous restons inquiets, car la zone de l’Ancienne Olympie est étendue, avec une grande surface de verdure et une végétation dense, souvent incontrôlée et spontanée", a expliqué M. Panagiotopoulos dans un courriel.

"Malgré les interventions importantes qui ont été réalisées, il est clair qu’elles ne suffisent pas", a-t-il ajouté.

En 2007, des incendies de forêt à Olympie ont dévasté la nature autour du site archéologique et fait plus de 40 morts dans la région plus vaste de l'Élide.

Panagiotis Lattas, le chef des services forestiers pour la région de l’Élide, a indiqué à l’AFP que d’importants incendies s'étaient déclarés près du site en 2021, 2022 et 2024.

M. Lattas souligne que les zones urbaines comme agricoles doivent être impérativement défrichées avant la saison des feux.

"Cette année, après une très grande quantité de précipitations — environ 40 % au-dessus de la moyenne annuelle — la végétation est particulièrement abondante", a-t-il averti.

- Plan à long terme -

La Grèce a déjà réduit les horaires de visite de son site archéologique le plus fréquenté, l’Acropole à Athènes, afin de protéger les visiteurs des vagues de chaleur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Mais la multiplication des phénomènes extrêmes exige plus de mesures.

Le Parthenon, au sommet de l'Acropole à Athènes, le 15 novembre 2022 ( AFP / Angelos Tzortzinis )

De 2022 à 2025, des scientifiques de l’Université nationale d’Athènes et de la Fondation nationale de la recherche ont examiné les conditions climatiques et géologiques passées et présentes sur les 19 sites, en étudiant les dommages antérieurs afin de mieux déterminer leur vulnérabilité face aux phénomènes extrêmes.

L’exposition aux incendies, aux inondations, aux vagues de chaleur et à la montée du niveau de la mer a été analysée par une équipe de climatologues, de géologues, d’ingénieurs, de restaurateurs, d'architectes et de spécialistes des matériaux.

Outre Olympie, Delphes et Dion, ils ont passé notamment au crible Mycènes et Mystras dans le Péloponnèse, les palais minoens dont Knossos en Crète, la cité antique de Rhodes, ainsi que la petite île de Délos et l’Héraion de l'île de Samos, confrontés à l’érosion côtière.

Le sanctuaire des dieux syriens sur le site archéologique de l'île de Délos, le 24 mai 2024 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

L’Observatoire national d’Athènes et le centre de recherche Demokritos de la capitale ont également contribué au projet avec des études sur la météo, les feux de forêt et la résilience des bâtiments, grâce à un financement européen et national de plus de 20 millions d’euros.

Le but est de protéger 40 sites d’ici 2030, a déclaré la ministre de la Culture, Lina Mendoni, lors d’une conférence à Athènes le mois dernier.

– Un paysage "exposé" –

"Notre patrie possède une densité exceptionnellement élevée et une vaste répartition géographique de monuments en plein air, indissociablement liés au paysage, qui sont exposés aux fluctuations de température, à l’augmentation de l’humidité, aux fortes précipitations et au vent", a déclaré Mme Mendoni lors de cette présentation.

La fumée d'un incendie de forêt u-dessus du site archéologique de Mycènes, dans le nord-est du Péloponnèse, le 30 août 2020 en Grèce ( Eurokinissi / - )

"Le changement climatique ne crée pas nécessairement des risques entièrement nouveaux. Il intensifie le plus souvent ceux qui existent déjà, augmentant la fréquence et la gravité des phénomènes", a-t-elle souligné.

Selon le ministère de la Culture, de nouveaux capteurs à incendie sur 21 sites doivent être installés cette année, ainsi que des plans de protection contre le feu élaborés pour plus de 60 sites archéologiques.

L’ancienne Olympie a attiré, selon les statistiques officielles, en 2024 plus de 300 000 visiteurs. Knossos en a accueilli plus d’un million, et Delphes plus de 290 000.

Le maire de Delphes, Panagiotis Tagalis, a expliqué à l’AFP que des chutes de pierres sur la route Amfissa-Livadia en novembre 2024 avaient "causé de graves problèmes d’accès au site archéologique et au musée de Delphes, pour les habitants, les employés, les entreprises et les visiteurs de l’ensemble de la région".

Le ministère de la Culture a installé un treillis métallique sur les flancs de falaises surplombant le site archéologique, et la municipalité a indiqué avoir dégagé une route rurale voisine devant servir d’itinéraire de secours.