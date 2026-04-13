Pétrole : les cours du brut grimpent avant le blocus US des ports iraniens

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

par Florence Tan et Jeslyn Lerh

Les prix du pétrole ont rebondi au-dessus de 100 dollars le baril lundi alors que la marine américaine se prépare à mettre en oeuvre un blocage du trafic maritime iranien, après l'échec samedi de premières négociations entre Washington et Téhéran depuis l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines.

Le contrat à terme sur le pétrole Brent de la mer du Nord LCOc1 pour livraison juin grimpe de 7,5% à 102,38 dollars le baril à 12h30 GMT. Il avait reflué jusqu'à près de 90 dollars après l'annonce de la trêve la semaine dernière.

Celui sur le pétrole brut léger américain CLc1 bondit de 7,7% à 104,08 dollars le baril.

Le prix des cargaisons physiques pour livraison immédiate était toutefois bien plus élevé lundi, autour de 148,87 dollars le baril de brut Forties de la mer du Nord (FOT-E), selon des données LSEG.

"Le marché est désormais largement revenu à ses conditions d'avant le cessez-le-feu, sauf que les États-Unis bloqueront désormais également les flux restants, jusqu'à 2 millions de barils par jour, liés à l'Iran et transitant par le détroit d'Ormuz", souligne Saul Kavonic, responsable de la recherche chez MST Marquee.

Le commandement central de l'armée américaine (Centcom) a déclaré que les troupes américaines mettraient en oeuvre à partir de 10h00 heure de Washington (14h00 GMT) un blocus de tous les ports iraniens, dans les deux sens.

Ce blocus va être "appliqué impartialement contre les navires de toutes les nations entrant ou quittant les ports et zones côtières" de l'Iran, dont "tous les ports iraniens dans le Golfe d'Arabie et dans le Golfe d'Oman", a indiqué le Centcom via le réseau social X.

La liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz ne sera pas entravée pour les bateaux en provenance et à destination de ports non-iraniens, a-t-il précisé dans son communiqué.

Le président Donald Trump a reconnu dimanche que les prix du pétrole et de l'essence pourraient rester élevés jusqu'aux élections américaines de mi-mandat de novembre.

"La simple menace de mesures coercitives a suffi à réévaluer le risque, démontrant à quel point le pétrole reste vulnérable aux facteurs géopolitiques", pointe Priyanka Sachdeva, analyste de marché chez Phillip Nova.

"Le retour à des prix à trois chiffres, soit la hausse de la prime de risque géopolitique qui s'était brièvement estompée lors des précédentes séances avec le cessez-le-feu, semble justifié", ajoute-t-il.

Lundi, les analystes d'UBS ont relevé à 100 dollars leur prévision d'ici fin juin pour le baril de Brent, désormais attendu à 95 dollars d'ici fin septembre et à 90 dollars d'ici fin décembre.

Le baril de Brent s'élèverait à 85 dollars le baril d'ici fin mars 2027, selon UBS.

De leur côté, les analystes de Morgan Stanley ont maintenu inchangées leurs prévisions sur le cours du baril de Brent, attendu à 110 dollars au deuxième trimestre et à 100 dollars au troisième, avant de retomber à 80 dollars en 2027.

(Rédigé par Florence Tan et Jeslyn Lerh ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec variations des cours, cours "physiques", commentaires d'analystes)