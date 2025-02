Pétrole : la production russe ne devrait pas profiter de la fin des hostilités en Ukraine

Goldman Sachs anticipe toujours une progression du cours de baril de Brent à environ 79 dollars plus tard au cours du mois contre 76,64 dollars aujourd'hui.

Ce meilleur respect des objectifs de l'Opep+ par la Russie et plusieurs autres producteurs de l'Opep+, ainsi que l'intérêt de patienter dans un contexte d'incertitude politique aux États-Unis, sont les principales raisons pour lesquelles elle suppose que le cartel élargie retardera ses augmentations progressives de production d'avril à juillet.

(AOF) - Contrairement au gaz naturel, Goldman Sachs pense qu'un éventuel arrêt des hostilités entre l'Ukraine et la Russie et l'allègement des sanctions contre la Russie qui en résulterait ne devraient pas augmenter de manière significative les flux de pétrole en provenance de Russie. Pour la banque américaine, la production de brut de Moscou est limitée par son objectif de production Opep+ de 9 millions de barils par jour, plutôt que par les sanctions actuelles, qui affectent la destination mais pas le volume des exportations de pétrole.

Pétrole et parapétrolier

