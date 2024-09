Pétrole: l'EIA voit le baril de brent dépasser 80 dollars d'ici fin septembre

Cependant selon l'administrateur de l'EIA, Joe DeCarolis, "des incertitudes de marché, notamment la croissance de la demande en Chine et les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient", pourraient provoquer des fluctuations de prix à court terme.

(AOF) - L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) s'attend à ce que les prix du pétrole brut Brent reviennent au-dessus de 80 dollars le baril ce mois-ci, après avoir chuté à 73 dollars le baril le 6 septembre. Dans ses " Perspectives énergétiques à court terme " (Steo) du mois septembre, l'agence prévoit que le prix spot du Brent atteindra en moyenne 82 dollars le baril au quatrième trimestre. Si les inquiétudes du marché concernant la croissance économique et la demande de pétrole se sont ravivées, l'EIA s'attend à ce que les stocks mondiaux de pétrole commencent à diminuer.

Pétrole et parapétrolier

