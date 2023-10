Pétrole: l'attaque du Hamas douche les espoirs d'une augmentation de la production (La Française AM)

(AOF) - La survenue d’attaques terroristes en provenance du Hamas durant le week-end « dans un monde déjà en proie à de nombreux déséquilibres » « milite pour une volatilité importante sur les marchés financiers dans les mois qui viennent », affirme François Rimeu, Stratégiste senior, La Française AM, qui prévoit des « impacts indirects » sur la production de pétrole. La perspective d’une normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite « à court terme » « a sans doute disparu » et avec elle « une augmentation de la production de pétrole de la part de l’Arabie Saoudite en début d’année prochaine ».

Il est possible selon l'analyste que les sanctions américaines contre l'Iran " reprennent étant donné la proximité de l'Iran et du Hamas ", avec comme conséquence " une baisse des exportations de pétrole en provenance de Téhéran ". Le niveau de ces sanctions a été réduit depuis un an, ce qui a permis " une augmentation de la production de pétrole iranien ", de 700.000 barils par jour selon Bloomberg.

" Une guerre est par nature inflationniste et se traduit le plus souvent par des prix des matières premières en hausse ", rappelle-t-il en conclusion. " Les évènements du week-end pourraient ainsi rendre la mission des banquiers centraux encore plus difficile ".