Pétrole: Goldman Sachs voit les cours continuer à reculer information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dit s'attendre à une poursuite du repli des cours pétroliers à horizon fin 2025 et 2026, même dans le cas où une récession devait être évitée aux Etats-Unis.



La banque d'affaires américaine indique tabler sur un baril de Brent à 62 euros et un WTI à 58 dollars d'ici au mois de décembre, puis à 55 dollars et 51 dollars à échéance fin 2026.



A titre de comparaison, le Brent se traite actuellement autour de 64,1 dollars et le WTI non loin de 60,7 dollars.



Dans une note de recherche, Goldman explique que ses prévisions se basent sur l'hypothèse d'une poursuite des augmentations de production de la part de l'Opep+.



Dans le cas d'une récession américaine, le Brent pourrait chuter à 58 dollars dès la fin 2025 puis à 50 dollars fin 2026, prédit la firme new-yorkaise.



Enfin, dans le cadre d'un scénario 'plus radical' mais aussi 'moins probable' d'un ralentissement économique généralisé, Goldman estime que le Brent pourrait enfoncer le seuil des 40 dollars le baril à la fin 2026.





