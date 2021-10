Pétrole : en route vers les 100 dollars le baril ?

Des producteurs d'électricité pourraient se tourner vers le pétrole, devenu moins cher que le gaz. (© Xmentoys/Shutterstock)

L’envolée du prix du gaz, qui a été multiplié par quatre en quelques mois, entraîne celui du Brent dans son sillage. Un hiver froid pourrait propulser le prix de l'or noir en direction des 100 dollars le baril.

Le cocktail est explosif. Une conjonction de facteurs vient de pousser le prix du Brent au-dessus de 80 dollars le baril – un record depuis 2018 – après une hausse de 58% depuis le début de l’année. Coté demande, la consommation de pétrole poursuit son rebond au rythme de la réouverture des économies.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, elle devrait atteindre 96,1 millions de barils par jour cette année, contre 90,9 millions en 2020. Mais ce sont surtout les multiples perturbations de l’offre qui ont mis le feu aux poudres. La production d’or noir a été affaiblie par le passage de l’ouragan Ida dans le golfe du Mexique et par des maintenances et soucis techniques chez certains pays producteurs.

Prix du gaz multiplié par quatre

Au-delà de ces évènements relativement conjoncturels, les investisseurs craignent un autre phénomène plus inhabituel lié à l’offre de… gaz ! En raison de plusieurs facteurs (sous-stockage en Europe suite à un hiver long, sous-investissement, transition énergétique), celle-ci se révèle insuffisante pour répondre à la demande.

Conséquence : les prix du gaz s’envolent. En Europe et en Asie, ils ont été multipliés par quatre depuis le début de l’année si bien que le gaz est désormais nettement plus cher que l’or noir, son prix dépassant les 150 dollars par baril équivalent pétrole. Devenu plus compétitif, le brut commence à