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Pétrole brut de la mer du Nord – Les cours restent stables après une période calme sur le marché Platts
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 18:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts entre le Brent de la mer du Nord et le WTI américain sont restés stables vendredi, en raison d'un manque d'activité sur la plateforme Platts à l'approche du lundi férié au Royaume-Uni, jour où les transactions physiques seront suspendues.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Il n'y a eu ni transaction, ni offre d'achat ou de vente vendredi, a déclaré un acteur du marché.

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