Pétrole brut de la mer du Nord – Le WTI Midland progresse, tandis que le Forties recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix du Brent Forties de la mer du Nord a baissé, tandis que les écarts de prix du WTI Midland ont augmenté après deux transactions, alors que l'effervescence observée cette semaine sur la plateforme Platts s'est poursuivie mercredi.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont franco à bord (FOB) sauf si elles sont marquées coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Trois cargaisons ont été négociées, selon une source du marché.

* WTI Midland: Phillips 66 a vendu un chargement du 9 au 13 juin à Shell au prix du Brent daté majoré de 3,85 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Vitol a acheté un chargement du 11 au 15 juin à Chevron au prix du Brent daté majoré de 4,00 $ CIF Rotterdam.

* Le point médian des écarts entre les deux transactions, soit 3,93 $ CIF, correspondait au Brent daté plus 2,47 $ FOB, selon les calculs de Reuters.

* Mardi, le WTI Midland s'est négocié à trois reprises dans une fourchette comprise entre le Brent daté plus 3,05 et 3,90 $ CIF Rotterdam.

* Forties: Vitol a acheté à Gunvor une cargaison du 31 mai au 2 juin au prix du Brent daté plus 1,50 $.

* Forties: Shell a proposé pour la période du 7 au 11 juin un prix pouvant atteindre le Brent du jour majoré de 3,35 $.

* Mardi, l'offre la plus élevée pour le Forties s'élevait à la date de référence majorée de 2,55 $.

* Troll: Vitol a proposé une offre pour le 4-6 juin à un prix de référence majoré de 6,45 $

* Oseberg: Vitol a proposé pour le 17-19 juin un prix de référence majoré de 5,85 $

* Brent: Shell a proposé pour la période du 5 au 7 juin un prix égal au cours du jour majoré de 3,55 $.