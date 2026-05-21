Pétrole brut de la mer du Nord – Le Forties fait l'objet d'offres plus élevées

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Jeudi, les prix du Forties de la mer du Nord ont augmenté, tandis que le Johan Sverdrup était proposé à la vente.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune transaction n'a été enregistrée jeudi, a déclaré un acteur du marché.

* Forties: Shell a fait une offre pour trois cargaisons, avec des dates du 31 mai au 6 juin à un prix de référence majoré de 2,30 $, des dates du 8 au 11 juin à un prix de référence majoré de 3,25 $ et des dates du 15 au 17 juin à un prix de référence majoré de 2,80 $. Les trois offres ont été retirées.

* Johan Sverdrup: BP a proposé une cargaison du 2 au 4 juin au prix du jour majoré de 2,20 $.

* Mercredi, trois transactions ont été enregistrées. Phillips 66 a vendu à Shell une cargaison de WTI Midland du 9 au 13 juin au prix du Brent du jour majoré de 3,85 $ CIF Rotterdam, Vitol a acheté à Chevron une cargaison de WTI Midland du 11 au 15 juin au prix du Brent du jour majoré de 4,00 $ CIF Rotterdam, et Vitol a acheté à Gunvor une cargaison de Forties du 31 mai au 2 juin au prix du jour majoré de 1,50 $.