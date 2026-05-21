 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pétrole brut de la mer du Nord – Le Forties fait l'objet d'offres plus élevées
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 19:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les prix du Forties de la mer du Nord ont augmenté, tandis que le Johan Sverdrup était proposé à la vente.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune transaction n'a été enregistrée jeudi, a déclaré un acteur du marché.

* Forties: Shell a fait une offre pour trois cargaisons, avec des dates du 31 mai au 6 juin à un prix de référence majoré de 2,30 $, des dates du 8 au 11 juin à un prix de référence majoré de 3,25 $ et des dates du 15 au 17 juin à un prix de référence majoré de 2,80 $. Les trois offres ont été retirées.

* Johan Sverdrup: BP a proposé une cargaison du 2 au 4 juin au prix du jour majoré de 2,20 $.

* Mercredi, trois transactions ont été enregistrées. Phillips 66 a vendu à Shell une cargaison de WTI Midland du 9 au 13 juin au prix du Brent du jour majoré de 3,85 $ CIF Rotterdam, Vitol a acheté à Chevron une cargaison de WTI Midland du 11 au 15 juin au prix du Brent du jour majoré de 4,00 $ CIF Rotterdam, et Vitol a acheté à Gunvor une cargaison de Forties du 31 mai au 2 juin au prix du jour majoré de 1,50 $.

Guerre en Iran

Valeurs associées

EXXON MOBIL
155,830 USD NYSE -0,30%
GLENCORE
575,450 GBX LSE +1,65%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
MITSUI & CO
31,000 EUR Tradegate -3,88%
MITSUI & CO
36,0900 USD OTCBB -2,83%
Pétrole Brent
104,01 USD Ice Europ -1,09%
Pétrole WTI
97,79 USD Ice Europ -1,02%
SHELL
3 238,000 GBX LSE -0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 086 -0,39%
STELLANTIS
6,32 -1,68%
Pétrole Brent
104,61 -0,52%
NANOBIOTIX
33,52 -9,26%
EUTELSAT
3,833 +22,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank