Pétrole brut de la mer du Nord - Ekofisk et WTI proposés à la baisse

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(Ajoute des détails)

Mercredi, le brut Ekofisk de la mer du Nord et le WTI Midland américain ont été proposés à la baisse, aucune transaction n'ayant été conclue dans la fenêtre Platts, bien que les niveaux soient restés élevés.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en «franco à bord» (FOB), sauf si elles sont spécifiées en «coût, assurance et fret» (CAF) ou «livré sur place».

* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du secteur.

* Ekofisk: Total a proposé une cargaison pour le 6-8 novembre au Brent daté majoré de 20,30 dollars, en baisse par rapport à la dernière indication.

* WTI Midland: Glencore a proposé un chargement du 14 au 18 novembre au prix du Brent daté majoré de 22,25 dollars CIF Rotterdam, en légère baisse par rapport à la transaction de mardi.