Pétrole brut américain-Mars atteint son plus haut niveau depuis un an, la guerre en Iran perturbant l'approvisionnement mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le pétrole brut offshore américain de référence, Mars Sour, a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2024 lundi, selon les négociants, alors que la guerre en Iran menaçait les approvisionnements mondiaux de qualités lourdes et acides.

Le Mars Sour a gagné 1,50 $ par rapport à la clôture de vendredi, pour se négocier avec une prime de 3 $ par rapport aux contrats à terme sur le brut américain lundi.

Les frappes israéliennes et américaines sur l'Iran et les représailles de Téhéran ont entraîné la fermeture d'installations pétrolières et gazières dans toute la région et perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui est d'une importance cruciale.

Chaque jour, des navires transportant du pétrole brut représentant environ un cinquième de la demande mondiale empruntent le détroit d'Ormuz, de même que des pétroliers transportant du diesel, de l'essence et d'autres carburants à destination des principaux marchés asiatiques, notamment la Chine et l'Inde . La voie d'eau est également le point de passage d'environ 20 % du gaz naturel liquéfié mondial.

JPMorgan a déclaré qu'une réduction de trois à quatre semaines du trafic dans le détroit d'Ormuz pourrait obliger les producteurs du Golfe à interrompre leur production et pousser le Brent au-dessus de 100 dollars.

D'autres qualités de pétrole offshore ont également progressé alors que l'écart entre les contrats à terme sur le pétrole brut américain et le Brent s'est creusé pour atteindre une décote de moins 8,15 dollars le baril, la plus importante depuis novembre 2022.

Une décote supérieure à 4 dollars le baril entraîne généralement une hausse de la demande de barils outre-Atlantique, les négociants repérant une fenêtre d'arbitrage.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en avril a augmenté de 1,25 dollar, un point médian d'une prime de 4,25 dollars, et a été coté entre une prime de 4,15 et 4,35 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le Mars Sour a augmenté de 1,50 $ au point médian d'une prime de 3 $ et a été coté entre 2,90 $ et 3,1 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland a augmenté de 20 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 55 cents et a été coté entre 45 cents et 65 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le West Texas Sour a augmenté de 85 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 1,95 $ et a été coté entre 1,85 $ et 2,05 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 1,05 $ et 1,25 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent mai LCOc1 ont augmenté de 4,87 $ pour s'établir à 77,74 $ le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI d'avril CLc1 ont augmenté de 4,21 $ pour s'établir à 71,23 $ le baril

* L'écart Brent/WTI s'est élargi de 1,24 $ pour se négocier en dernier lieu à moins 7,22 $, après avoir atteint un maximum de moins 6,42 $ et un minimum de moins 8,15 $