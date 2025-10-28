Pétrole brut américain-Les qualités de brut s'affaiblissent en raison de la flambée des taux de fret

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours du brut américain se sont affaiblis mardi, selon les négociants, en raison de la hausse des taux de fret, qui a nui à l'arbitrage, et parce que les marchés attendent des éclaircissements sur les sanctions américaines imposées la semaine dernière aux deux principaux exportateurs de brut de Moscou.

Le WTI Midland et le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, ont perdu 10 cents chacun.

Le Mars a également perdu 75 cents, un négociant l'attribuant à la faiblesse résultant d'un arrêt partiel de la raffinerie Al-Zour au Koweït, selon l'IIR, l'organisme de surveillance de l'industrie. De nombreux raffineurs indiens ont suspendu leurs nouvelles commandes de pétrole russe depuis les sanctions américaines de la semaine dernière contre les deux principaux exportateurs de brut de Moscou, dans l'attente d'une clarification de la part du gouvernement et des fournisseurs, certains se tournant vers le marché au comptant pour trouver des alternatives, selon des sources industrielles. Du côté de la demande, le directeur général de la compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco a déclaré mardi que la demande de pétrole brut était forte même avant les sanctions imposées à Rosneft et Lukoil, et que la demande chinoise restait saine.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en novembre a baissé de 40 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,00 $ et a été vu demandé et offert entre une prime de 80 cents et 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le Mars a perdu 75 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 1,15 $ et a été vu demandé et offert entre 1,30 $ et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland a baissé de 10 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 50 cents et a été vu demandé et offert entre 25 cents et 75 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le West Texas Sour s'est raffermi pour atteindre le point médian d'une décote de 20 cents et a été vu demandé et offert entre une décote de 50 cents et une prime de 10 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain.

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 65 cents et 1,05 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont perdu 1,22 $ pour s'établir à 64,40 $ le baril.

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre CLc1 ont perdu 1,16 $ pour s'établir à 60,15 $ le baril.

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 3 cents pour s'établir à moins 4,28 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,16 dollars et un minimum de moins 4,36 dollars.