Pétrole brut américain-Les qualités côtières se raffermissent alors que la décote WTI/Brent atteint son plus haut niveau ce mois-ci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les qualités de pétrole brut de la côte américaine se sont raffermies mercredi, la forte décote du brut américain par rapport à la référence mondiale, le Brent, soutenant la demande d'exportation.

Mars et Thunder Horse se sont raffermis de 50 cents, tandis que Southern Green Canyon s'est raffermi de 1 dollar.

L'écart entre le WTI et le Brent s'est creusé jusqu'à moins 5,26 dollars, le plus important de ce mois. Un écart supérieur à moins 4 dollars encourage généralement la demande d'exportation, ce qui fait grimper les prix.

Les stocks de brut américains ont baissé de 609 000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 février, ont indiqué des sources du marché, citant les chiffres de l'American Petroleum Institute publiés mercredi. Les stocks d'essence ont baissé de 312 000 barils, tandis que les stocks de distillats ont baissé de 1,57 million de barils par rapport à la semaine précédente, ont indiqué les sources. Les raffineurs américains Phillips 66 PSX.N et Citgo Petroleum cherchent à acheter du brut lourd directement auprès de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA à partir d'avril afin de maximiser leurs profits, plutôt que d'acheter par l'intermédiaire de maisons de commerce et de la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , selon des sources familières avec ces efforts. L'entreprise publique indienne Bharat Petroleum Corp BPCL.NS a effectué son tout premier achat de pétrole vénézuélien , et le raffineur privé HPCL Mittal Energy Ltd (HMEL) a acheté du brut du pays sud-américain pour la première fois en deux ans, ont déclaré mercredi trois sources familières avec le commerce.

Dans le domaine du raffinage, les raffineurs de pétrole américains devraient mettre hors service une capacité d'environ 1,17 million de barils par jour au cours de la semaine se terminant le 20 février, augmentant ainsi la capacité de raffinage disponible de 410 000 bpj, a déclaré mercredi la société de recherche IIR Energy.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en mars a augmenté de 50 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 2,25 dollars et était coté entre une prime de 2,00 et 2,50 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s'est raffermi de 50 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 25 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 50 cents et la parité avec les contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le WTI Midland a baissé de 15 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 30 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre la parité et une prime de 60 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a perdu 15 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 2,90 dollars et était coté entre une décote de 3,10 et de 2,70 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 70 cents et 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent d'avril LCOc1 ont augmenté de 2,93 dollars pour s'établir à 70,35 dollars le baril mercredi.

* Les contrats à terme sur le brut WTI de mars CLc1 ont augmenté de 2,86 $ pour s'établir à 65,19 $ le baril mercredi.

* Le spread Brent/WTI s'est élargi de 10 cents pour se négocier en dernier lieu à moins 5,26 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 5,17 dollars et un minimum de moins 5,33 dollars.