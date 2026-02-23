Pétrole brut américain-Les notes augmentent au cours de la première journée complète de la période volatile de transactions des rouleaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix ont augmenté lundi, selon les négociants, au cours de la première journée complète de la période volatile de transactions des contrats à terme.

Les négociants profitent de cette période de trois jours pour ajuster leur liste de pétrole brut, pour ajuster leurs positions et pour réduire leurs risques après l'expiration du contrat à terme sur le pétrole brut américain.

Les prix de renouvellement des positions à terme sur le pétrole brut américain de mars à avril se sont négociés à moins 5 cents le baril.

Les raffineurs de pétrole américains devraient avoir environ 1,03 million de barils par jour de capacité hors ligne au cours de la semaine se terminant le 27 février, augmentant la capacité de raffinage disponible de 118 000 bpj, a déclaré la société de recherche IIR Energy.

La capacité hors ligne devrait tomber à 751 000 bpj dans la semaine se terminant le 6 mars, a déclaré IIR.

Les qualités côtières ont grimpé alors que la décote du WTI par rapport au Brent a atteint moins 5,35 dollars le baril au cours de la séance, son point le plus élevé depuis le 30 janvier.

Une décote supérieure à 4 dollars le baril entraîne généralement une hausse de la demande de barils outre-Atlantique, les négociants repérant une fenêtre d'arbitrage.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en mars a augmenté de 55 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 2,80 dollars et a été vu offert et offert entre une prime de 2,70 et 2,90 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour a augmenté de 70 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 90 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 80 cents et 1 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le WTI Midland a augmenté de 25 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 50 cents et a été considéré comme offrant une prime de 40 cents à 60 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le West Texas Sour a augmenté de 30 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 2,70 $ et a été vu comme étant offert entre 2,80 $ et 2,60 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 1,15 $ et 1,35 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent d'avril LCOc1 ont perdu 27 cents pour s'établir à 71,49 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI d'avril CLc1 ont perdu 17 cents pour s'établir à 66,31 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI s'est réduit de 11 cents pour s'établir à moins 5,17 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 5,13 dollars et un minimum de moins 5,35 dollars