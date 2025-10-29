Pétrole brut américain-Les cours sont mitigés malgré la baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis selon les données de l'EIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours du brut américain ont été mitigés mercredi, selon les négociants, même si les données ont montré que les stocks de brut et de carburant aux Etats-Unis ont été réduits plus que prévu la semaine dernière.

Le WTI Midland a perdu 10 cents, tandis que le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, est resté inchangé.

Le Mars Sour a perdu 15 cents en raison de l'arrêt partiel de la raffinerie Al-Zour au Koweït. Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière plus que ne le prévoyaient les analystes, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). Les stocks de pétrole brut ont diminué de près de 7 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 211 000 barils. EIA/S

En ce qui concerne le raffinage, Phillips 66 prévoit de faire fonctionner ses raffineries dans une fourchette basse à moyenne de 90% au quatrième trimestre, a déclaré mercredi le directeur financier Kevin Mitchell lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les raffineurs de pétrole américains devraient avoir environ 981 000 barils par jour de capacité hors ligne au cours de la semaine se terminant le 31 octobre, augmentant la capacité de raffinage disponible de 111 000 bpj, a déclaré la société de recherche IIR Energy mercredi.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en novembre est resté inchangé à un point médian d'une prime de 1,00 $ et a été vu à l'achat et à la vente entre une prime de 80 cents et 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 .

* Le Mars Sour a perdu 15 cents au point médian d'un rabais de 1,30 $ et a été vu à l'achat et à la vente entre un rabais de 1,10 $ et 1,50 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le WTI Midland a perdu 10 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 40 cents et a été vu à l'achat et à la vente entre une prime de 20 cents et 60 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le West Texas Sour a perdu 30 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 50 cents et a été vu à l'achat et à la vente entre une décote de 25 cents et 75 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 65 cents et 1,05 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont augmenté de 52 cents pour s'établir à 64,92 $ le baril mercredi

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre CLc1 ont augmenté de 33 cents pour s'établir à 60,48 dollars le baril mercredi

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est élargi de 18 cents pour se négocier en dernier lieu à moins 4,43 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,21 dollars et un minimum de moins 4,48 dollars.