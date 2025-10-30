Pétrole brut américain-Les cours du brut se raffermissent alors que les raffineurs indiens exploitent le marché au comptant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du brut américain ont légèrement augmenté jeudi, selon les négociants, car les raffineurs indiens ont utilisé les marchés au comptant pour remplacer le pétrole russe.

Le WTI Midland a gagné 5 cents, tandis que le Mars a gagné 10 cents.

Le raffineur public Indian Oil < IOC.NSAmpgt; a lancé un appel d'offres pour 24 millions de barils de pétrole en provenance des Amériques pour le premier trimestre 2026, selon un document examiné par Reuters jeudi.

L'appel d'offres porte sur des cargaisons de pétrole brut à faible teneur en soufre et à haute teneur en soufre, selon le document.

Du côté de la demande, les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs évaluant une trêve commerciale potentielle entre les États-Unis et la Chine après que le président américain Donald Trump a abaissé les droits de douane sur la Chine à la suite d'une rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en novembre a gagné 13 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,13 dollar et a été vu **demandé** et offert entre une prime de 1,00 et 1,25 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s'est raffermi de 10 cents pour atteindre le point médian d'un escompte de 1,25 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 1,40 $ et 1,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland s'est raffermi de 5 cents au point médian d'une prime de 45 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 20 cents et 70 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le West Texas Sour s'est raffermi de 5 cents au point médian d'une décote de 45 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 70 cents et 20 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 60 cents et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont augmenté de 8 cents pour s'établir à 65 dollars le baril jeudi

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre CLc1 ont augmenté de 9 cents pour s'établir à 60,57 $ le baril jeudi

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 3 cents pour s'établir à moins 4,41 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,34 dollars et un minimum de moins 4,53 dollars