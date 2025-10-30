 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pétrole brut américain-Les cours du brut se raffermissent alors que les raffineurs indiens exploitent le marché au comptant
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du brut américain ont légèrement augmenté jeudi, selon les négociants, car les raffineurs indiens ont utilisé les marchés au comptant pour remplacer le pétrole russe.

Le WTI Midland a gagné 5 cents, tandis que le Mars a gagné 10 cents.

Le raffineur public Indian Oil < IOC.NSAmpgt; a lancé un appel d'offres pour 24 millions de barils de pétrole en provenance des Amériques pour le premier trimestre 2026, selon un document examiné par Reuters jeudi.

L'appel d'offres porte sur des cargaisons de pétrole brut à faible teneur en soufre et à haute teneur en soufre, selon le document.

Du côté de la demande, les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs évaluant une trêve commerciale potentielle entre les États-Unis et la Chine après que le président américain Donald Trump a abaissé les droits de douane sur la Chine à la suite d'une rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en novembre a gagné 13 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,13 dollar et a été vu **demandé** et offert entre une prime de 1,00 et 1,25 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s'est raffermi de 10 cents pour atteindre le point médian d'un escompte de 1,25 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 1,40 $ et 1,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland s'est raffermi de 5 cents au point médian d'une prime de 45 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 20 cents et 70 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le West Texas Sour s'est raffermi de 5 cents au point médian d'une décote de 45 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 70 cents et 20 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 60 cents et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont augmenté de 8 cents pour s'établir à 65 dollars le baril jeudi

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre CLc1 ont augmenté de 9 cents pour s'établir à 60,57 $ le baril jeudi

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 3 cents pour s'établir à moins 4,41 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,34 dollars et un minimum de moins 4,53 dollars

Valeurs associées

CHEVRON
153,550 USD NYSE -1,05%
Gaz naturel
3,38 USD NYMEX +1,20%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
64,72 USD Ice Europ -0,28%
Pétrole WTI
60,31 USD Ice Europ -0,23%
SHELL
2 884,000 GBX LSE +0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank