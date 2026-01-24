Pétrole brut américain-Cours mitigés le dernier jour des échanges de février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours du brut côtier ont été mitigés vendredi, selon les négociants, au dernier jour de la période d'échanges de février.

Les négociants profitent de cette période de trois jours pour ajuster leur liste de produits bruts, pour équilibrer leurs positions et pour réduire leurs risques à la suite de l'expiration du contrat à terme sur le brut américain.

Baker Hughes a déclaré que le nombre de plates-formes pétrolières, un indicateur de la production future, a augmenté de 1 à 411 cette semaine.

Dans le même temps, la production de brut aux États-Unis devrait diminuer, car la vague de froid et les conditions orageuses poussent les opérateurs à arrêter la production dans des bassins clés, selon les régulateurs et les analystes de l'État. Cela pourrait conduire à une perte totale d'environ 300 000 barils par jour, a déclaré Energy Aspects, ajoutant que l'arrêt de la production pourrait encore augmenter.

La production de brut du Dakota du Nord, quant à elle, est actuellement en baisse de 80 000 bpj à 110 000 bpj, ce qui représente environ 5 à 10 % de la production de l'État, car les opérateurs ont arrêté la production en raison du temps froid, a déclaré l'organisme de réglementation de l'État vendredi.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en février est resté inchangé à un point médian d'une prime de 1,23 $ et a été vu demandé et offert entre une prime de 95 cents et 1,50 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le Mars Sour, à un point médian d'une décote de 2 $, a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 2,25 $ et 1,75 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le WTI Midland a baissé de 1,50 $ pour atteindre le point médian d'une prime de 1 $ et a été demandé et offert entre une prime de 90 cents et 1,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le West Texas Sour a gagné 45 cents pour atteindre un point médian d'une décote de 2,60 $ et a été demandé et offert entre une décote de 2,80 $ et 2,40 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 1,00 $ et 1,30 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent mars LCOc1 ont augmenté de 1,82 $ pour s'établir à 65,88 $ le baril vendredi.

* Les contrats à terme sur le brut WTI de mars CLc1 ont augmenté de 1,71 $ pour s'établir à 61,07 $ le baril vendredi

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est élargi de 19 cents pour se négocier en dernier lieu à moins 4,89 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,69 dollars et un minimum de moins 4,90 dollars.