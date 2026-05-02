Pétrole brut américain-Cours mitigés alors que la fin de la guerre en Iran n'est pas en vue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours intérieurs américains ont affiché une évolution mitigée vendredi, alors qu'aucune issue ne semblait en vue pour la guerre avec l'Iran après que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'était pas satisfait de la dernière proposition iranienne.

Trump a réitéré vendredi sa prédiction selon laquelle les prix du pétrole et du gaz baisseraient lorsque la guerre avec l'Iran prendrait fin.

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plateformes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, une première depuis la mi-mars, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Les raffineurs américains devraient avoir une capacité hors service d'environ 855 000 barils par jour au cours de la semaine se terminant le 1er mai, ce qui augmenterait la capacité de raffinage disponible de 353 000 bpd par rapport à la semaine précédente.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en mai a reculé de 10 cents pour s'établir à un prix médian de 1,50 $ de prime et s'échangeait entre 1 et 2 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a gagné 50 cents pour atteindre un prix médian de 1,50 $ de prime et s'échangeait entre 1,25 $ et 1,75 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland est resté inchangé à un prix médian de 3,10 $ de prime et s'échangeait entre 2,90 $ et 3,20 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 35 cents pour s'échanger à un prix médian de 50 cents de décote et s'est négocié entre une décote de 90 cents et une prime de 10 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 4,10 et 4,50 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent de juin LCOc1 ont clôturé à 108,17 dollars le baril mercredi, en hausse de 2,23 dollars.

* Les contrats à terme sur le WTI de juin CLc1 ont clôturé à 101,94 $ le baril mercredi, en hausse de 3,13 $

* L'écart Brent/WTI s'est creusé pour s'établir à -11,63 $ lors de la dernière transaction, après avoir atteint un plus haut à -11,35 $ et un plus bas à -12,72 $