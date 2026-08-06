Pétrole brut américain au comptant-Les cours se raffermissent alors que l'Iran menace d'interdire le passage des navires américains et israéliens dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Les cours du pétrole sur la côte américaine du golfe du Mexique se sont raffermis jeudi, les investisseurs évaluant le risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient , à la suite de la proposition de l'Iran d'interdire à certains navires de traverser le détroit d'Ormuz et d'imposer aux contrevenants une amende équivalente à un cinquième de la valeur de leur cargaison.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a rapporté qu'une commission parlementaire examinait actuellement un projet de loi visant à interdire aux navires américains, israéliens et autres navires « hostiles » de transiter par le détroit et à imposer des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison en cas d'infraction. Les opérateurs continuaient également d’évaluer les informations faisant état d’un accord proposé entre l’Iran et Oman qui donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit. De plus, un article de Reuters indiquant que Téhéran avait averti les États du Golfe qu’il pourrait prendre pour cible leurs infrastructures pétrolières, électriques et hydrauliques s’ils ne parvenaient pas à convaincre le président américain Donald Trump de mettre fin aux frappes et de poursuivre les négociations a encore accru les inquiétudes concernant les risques liés à l’approvisionnement régional. L’annonce par l’Arabie saoudite de la baisse du prix de vente officiel de son brut phare, l’Arab Light, à destination de l’Asie pour le mois de septembre a toutefois pesé sur les cours, ramenant la prime de cette référence à son plus bas niveau depuis juin 2020, selon un avis de tarification. L'écart entre le Brent et le WTI s'est également creusé de 89 cents pour s'établir jeudi à -6,29 dollars. Un écart plus important entre le WTI et le Brent rend l'exportation de pétrole plus rentable pour les entreprises.

Du côté des raffineries, la raffinerie de Delek Holdings

DK.N à Big Spring, au Texas, a signalé une panne de pompe de circulation. Selon un document déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale, l’activité de cette raffinerie d’une capacité de 73 000 barils par jour a été ajustée afin de réduire au minimum le torchage jusqu’à ce que la circulation de la diglycolamine puisse être rétablie.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en septembre a progressé de 15 cents pour atteindre un prix médian de 1,65 $ de prime et s’échangeait entre 1,50 $ et 1,80 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a progressé de 30 cents pour atteindre un point médian de 1,90 $ de décote et s’échangeait entre 2,10 $ et 1,70 $ de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland a progressé de 15 cents pour atteindre un point médian de 45 cents de prime et s’échangeait entre 25 et 65 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a gagné 30 cents pour atteindre un point médian de décote de 1,30 $ et s'échangeait entre une décote de 2,05 $ et de 55 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié avec une prime comprise entre 60 cents et 1,00 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent d’octobre de l’ICE

LCOc1 ont progressé de 3,04 dollars pour clôturer à 82,49 dollars le baril jeudi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de septembre CLc1 ont progressé de 2,07 dollars pour clôturer à 77,29 dollars le baril jeudi​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 89 cents pour s'établir à -6,29 dollars, après avoir atteint un plus haut à -5,41 dollars et un plus bas à -6,34 dollars.