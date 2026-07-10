Pétrole brut américain au comptant-Les cours s'apaisent grâce à l'espoir que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran maintiendront le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

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Les cours se sont largement détendus vendredi, ont indiqué les opérateurs, la fin des frappes aériennes réciproques et la promesse d’une reprise des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran la semaine prochaine ayant ravivé l’espoir d’une reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, tandis qu’un rapport indiquait que les foreurs américains n’avaient pas mis en service de nouvelles plates-formes pétrolières la semaine dernière.

Des négociateurs qatariens se trouvent actuellement en Iran pour rencontrer des responsables iraniens dans le but d’apaiser les tensions et de créer les conditions propices à la poursuite de négociations plus larges, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, ajoutant que ces discussions se déroulaient en coordination avec les États-Unis.

Mais des risques subsistent, et une escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran pourrait bouleverser les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, qui table sur un excédent important du marché pétrolier l’année prochaine, a-t-elle indiqué vendredi .

Les raffineurs américains ont toutefois augmenté leur capacité de raffinage de 125 000 barils par jour, et seules 270 000 barils par jour de capacité devraient être hors service pour la semaine se terminant le 10 juillet, a estimé vendredi le cabinet d’études IIR Energy.

Les prélèvements de barils sur les réserves stratégiques américaines au cours des dernières semaines ont permis de maintenir un bon approvisionnement du marché.

Par ailleurs, un rapport très suivi publié vendredi par Baker Hughes indique que les États-Unis ont maintenu leur nombre de plateformes pétrolières à 445 au cours de la semaine se terminant le 10 juillet. Le nombre de plateformes pétrolières et gazières constitue un indicateur précoce de la production future.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a reculé de 10 cents pour s’établir à un prix médian correspondant à une décote de 10 cents; il s’échangeait entre une décote de 20 cents et la parité par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour a reculé de 1,50 dollar pour s'établir à un prix médian correspondant à une décote de 3,50 dollars, et s'échangeait entre une décote de 3,70 dollars et une décote de 3,30 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland a reculé de 5 cents pour s’établir à un point médian de décote de 15 cents et s’échangeait entre une décote de 35 cents et une prime de 5 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 5 cents pour s'établir à un point médian de 2,40 $ de décote et s'échangeait entre une décote de 2,70 $ et une décote de 2,10 $ par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une décote de 10 cents et une prime de 30 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent de septembre LCOc1 se sont établis à 76,01 dollars le baril, en baisse de 29 cents.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 se sont établis à 71,41 dollars le baril, en baisse de 67 cents.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 15 cents pour s'établir à -4,55 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -4,29 dollars et un plus bas à -4,71 dollars.