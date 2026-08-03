Pétrole brut américain au comptant-Les cours du brut s'assouplissent alors que le président américain Trump renonce à lancer une nouvelle attaque contre l'Iran

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Les cours du brut des côtes américaines ont reculé lundi en raison de l'espoir d'une augmentation de l'offre mondiale de pétrole après que le président américain Donald Trump a renoncé à lancer une nouvelle attaque contre l'Iran .

Trump a déclaré lundi que des pourparlers avec l’Iran étaient en cours, avertissant qu’il s’agissait d’une « dernière chance » pour Téhéran de signer un accord satisfaisant afin de mettre fin à la guerre qui dure depuis cinq mois , mais l’Iran a nié que des négociations aient lieu ou soient prévues. Six superpétroliers battant pavillon saoudien ont changé de cap dans le golfe d’Aden ces derniers jours et font route vers l’Afrique australe à la suite des menaces proférées par le mouvement houthi yéménite visant à s’en prendre à la marine marchande saoudienne, comme l’ont montré lundi les données de suivi. Deux pétroliers chargés de pétrole saoudien ont franchi le détroit de Bab el-Mandeb ce week-end, selon les données maritimes.

L'écart entre le brut américain West Texas Intermediate (WTI) et le Brent, référence mondiale, s'est réduit au cours de la séance pour s'établir en fin de séance à moins 5,87 dollars. Un écart plus faible entre le WTI et le Brent rend l'exportation de pétrole moins rentable pour les entreprises et freine les achats des sociétés étrangères.

Du côté de l'offre américaine, les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole ont baissé d'environ 2,85 millions de barils pour s'établir à 304,8 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis février 1983, selon les données du ministère de l'Énergie. Ces prélèvements s'inscrivent dans le cadre d'un accord américain prévoyant la libération de 172 millions de barils provenant de cette réserve.

Du côté du raffinage, Motiva Enterprises prévoit de redémarrer mercredi l’unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d’essence dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 656 400 barils par jour, après avoir achevé les réparations, ont indiqué des sources proches de l’exploitation de l’usine.

Les raffineurs américains devraient avoir environ 103 000 barils par jour (bpd) de capacité hors service pour la semaine se terminant le 7 août, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 85 000 bpd, a indiqué le cabinet d’études IIR Energy.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en septembre a reculé de 15 cents pour s’établir à un point médian de 1,70 $ de prime et s’échangeait entre 1,50 $ et 1,90 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a reculé de 1,10 dollar pour s’établir à un point médian de 2,1 dollars de décote et s’échangeait entre 2,30 et 1,90 dollar de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland est resté inchangé à un point médian de prime de 60 cents et s’échangeait entre une prime de 40 cents et 80 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour s'est raffermi de 25 cents, s'établissant à un point médian de 1,4 $ de décote, et s'échangeait entre une décote de 1,60 $ et 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 65 cents et 1,05 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent d'octobre LCOc1 ont perdu 4,16 dollars pour clôturer à 83,77 dollars le baril lundi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de septembre CLc1 ont perdu 4,33 $ pour clôturer à 80,34 $ le baril lundi​.

* L'écart Brent/WTI s'est resserré pour s'établir en dernière cotation à -5,87 dollars, après avoir atteint un plus haut à -5,22 dollars et un plus bas à -6,71 dollars.