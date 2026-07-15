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Pétrole brut américain au comptant-Les cours augmentent globalement alors que les stocks nationaux de pétrole brut et d'essence diminuent
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours ont globalement baissé mercredi, ont indiqué les négociants, après la diminution des stocks nationaux de pétrole brut et d'essence la semaine dernière, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les stocks américains de pétrole brut et d'essence ont baissé, les raffineurs ayant intensifié leur traitement du brut et la demande d'essence étant restée soutenue pendant la saison estivale des déplacements en voiture.

Les stocks de brut ont baissé de 1,7 million de barils pour s’établir à 409,7 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 10 juillet, a indiqué l’EIA. Cette baisse a été moins importante que la diminution de 2,6 millions de barils prévue par les analystes interrogés par Reuters.

Par ailleurs, les États-Unis ont mené mercredi une nouvelle vague de frappes contre les systèmes de défense côtière et les sites de missiles iraniens après avoir réimposé un blocus naval des ports iraniens, tandis que l’Iran menaçait de suspendre davantage ses exportations énergétiques régionales.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a progressé de 1,60 dollar pour atteindre un point médian de 1,65 dollar de prime et s'échangeait entre 1,50 et 1,80 dollar de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour a reculé de 1 cent pour s’établir à un point médian de 85 cents de prime et s’échangeait entre 50 cents et 1,2 dollar de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a progressé de 5 centimes pour atteindre un point médian de 35 centimes de prime et s’échangeait entre 20 centimes et 50 centimes de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour est resté stable à un point médian correspondant à une décote de 2,95 dollars et s’échangeait avec une décote comprise entre 3,15 et 2,75 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 40 et 80 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 22 cents pour clôturer à 84,95 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 26 cents pour clôturer à 79,6 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 11 cents pour s'établir à -5,94 dollars lors de la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -5,29 dollars et un plus bas à -6,57 dollars

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