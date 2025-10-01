 Aller au contenu principal
Pétrole (Brent, Londres) : menace le support estival des 65,6$
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 18:35

Le Pétrole'Brent' (coté à Londres) rechute vers 65,1$ (ex-plancher de fin mai et fin août 2021) et menace le support estival des 65,6$.
Le Brent s'enfonce sous ce plancher testé 2 fois (les 13 août et 5 septembre et pourrait retrouver un fragile support vers 64E (oblique baissière).
Mais le principal risque reste bien d'aller chercher le principal support moyen terme qui gravite vers 59,5E et qui remonte au 5 mai dernier.

