Pétrole (Brent, Londres) : menace le support estival des 65,6$
Le Brent s'enfonce sous ce plancher testé 2 fois (les 13 août et 5 septembre et pourrait retrouver un fragile support vers 64E (oblique baissière).
Mais le principal risque reste bien d'aller chercher le principal support moyen terme qui gravite vers 59,5E et qui remonte au 5 mai dernier.
