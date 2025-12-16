 Aller au contenu principal
Pétrole (Brent, Londres) : la cassure des 60,3$ préfigure un test de 55$
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:47

Le Pétrole "Brent" valide la cassure du plancher des 60,3$ du 5 mai et de début avril dernier (ainsi que du 23 mars 2021): ce basculement préfigure un test du palier des 55$ qui coïncide avec un support oblique long terme mais également avec l'ex-plancher du 15 janvier au 2 février 2021.

