Chine-Accélération de l'activité manufacturière en janvier-enquête privée PMI

Ligne de production de véhicules électriques dans une usine de Volkswagen Anhui à Hefei

La croissance de l'activité manufacturière ‍en Chine a marqué une accélération en janvier, alors que les ‌commandes à l'exportation ont rebondi tandis que la production s'est ​intensifiée, avec pour effet de ⁠porter le nombre de recrutements à un pic de ⁠trois ‍mois, montre une enquête privée ⁠publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier de RatingDog/S&P Global s'est établi le ​mois dernier à 50,3 contre 50,1 en décembre, conforme au consensus ⁠et restant supérieur au ​seuil de 50 qui sépare ​contraction et ​expansion de l'activité.

Il s'agit d'un pic ​depuis ⁠octobre dernier.

Cette enquête marque un contraste avec des données officielles publiées samedi, selon lesquelles l'activité manufacturière ‌s'est contractée en janvier, plombée par le repli des commandes intérieures et en provenance de l'étranger.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française ‌Jean Terzian)