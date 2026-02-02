 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Accélération de l'activité manufacturière en janvier-enquête privée PMI
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 04:14

Ligne de production de véhicules électriques dans une usine de Volkswagen Anhui à Hefei

Ligne de production de véhicules électriques dans une usine de Volkswagen Anhui à Hefei

La croissance de l'activité manufacturière ‍en Chine a marqué une accélération en janvier, alors que les ‌commandes à l'exportation ont rebondi tandis que la production s'est ​intensifiée, avec pour effet de ⁠porter le nombre de recrutements à un pic de ⁠trois ‍mois, montre une enquête privée ⁠publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier de RatingDog/S&P Global s'est établi le ​mois dernier à 50,3 contre 50,1 en décembre, conforme au consensus ⁠et restant supérieur au ​seuil de 50 qui sépare ​contraction et ​expansion de l'activité.

Il s'agit d'un pic ​depuis ⁠octobre dernier.

Cette enquête marque un contraste avec des données officielles publiées samedi, selon lesquelles l'activité manufacturière ‌s'est contractée en janvier, plombée par le repli des commandes intérieures et en provenance de l'étranger.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française ‌Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank