Pétrole 'Brent' : le plancher des 60,3$ du 5 mai vient d'être retracé
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 16:51

C'est le moment de vérité pour le pétrole 'Brent' : le plancher des 60,3$ du 5 mai vient d'être retracé, une première fois ce vendredi 17/10 vers 11H30, une seconde fois ce lundi 20 vers 15H, une 3ème fois ce mardi 21 vers 16H.
Si ce triple test n'épuise pas la dynamique baissière, alors le 'Brent' risque d'aller chercher un nouveau plancher annuel vers 47,5$, support testé les 6 août puis 2 octobre 2019, ou ex-résistance du 13 janvier 2021 ou du 6 janvier au 22 février 2017.

