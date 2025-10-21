Pétrole 'Brent' : le plancher des 60,3$ du 5 mai vient d'être retracé
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 16:51
Si ce triple test n'épuise pas la dynamique baissière, alors le 'Brent' risque d'aller chercher un nouveau plancher annuel vers 47,5$, support testé les 6 août puis 2 octobre 2019, ou ex-résistance du 13 janvier 2021 ou du 6 janvier au 22 février 2017.
