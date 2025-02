Pétrole : Bank of America prévoit un pic de la demande en 2030

(AOF) - Le coût des énergies renouvelables devant continuer à baisser au cours des prochaines années, Bank of America pense que la croissance de la demande mondiale de pétrole continuera de ralentir jusqu'en 2030. La banque américaine s'attend maintenant à ce que la demande mondiale de pétrole atteigne un pic à environ 108 millions de barils par jour en 2030. "En dehors de la substitution et des tendances macroéconomiques, nous pensons que les prix resteront peut-être le facteur le plus important qui déterminera l'évolution de la demande de pétrole jusqu'en 2030", explique le spécialiste.

Prenant comme exemple la récente chute des cours du charbon, Bank of America juge que les combustibles thermiques sont vulnérables aux changements rapides de la consommation. Cette chute semble indiquer par ailleurs que la demande et les prix du pétrole seront de plus en plus liés aux prix des autres sources d'énergie.