Petrobras pourrait commencer à produire à Foz do Amazonas d'ici sept ans, selon sa directrice générale

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA pourrait commencer à produire du pétrole et du gaz dans le bassin de Foz do Amazonas d'ici sept ans si d'importantes réserves sont confirmées, a déclaré mardi à Reuters Magda Chambriard, directrice générale de la compagnie.

L 'agence environnementale brésilienne Ibama a autorisé lundi Petrobras à forer un puits d'exploration à Foz do Amazonas, près de l'embouchure de l'Amazone. Le forage devrait durer environ cinq mois.

"Nous pourrions délimiter le réservoir en deux ans environ et, s'il est suffisamment bon, nous produirons dans sept ou huit ans", a déclaré Magda Chambriard lors d'une interview.

Si ce délai est respecté, la production devrait démarrer lorsque la production de Petrobras dans la région pré-salifère du Brésil commencera à décliner, ce qui compensera la perte, a déclaré Magda Chambriard.

La zone à forer, située en eaux profondes au large de l'État amazonien d'Amapa, est considérée comme la frontière pétrolière la plus prometteuse de Petrobras, car elle partage la géologie de la Guyane voisine, où ExxonMobil XOM.N développe d'immenses gisements.

La société prévoit de forer six puits supplémentaires dans cette région sensible sur le plan environnemental, mais l'obtention d'une licence pour ces puits devrait être plus facile que pour le premier, a déclaré Magda Chambriard, étant donné que la plupart des exigences environnementales sont déjà satisfaites.

En 2023, l'Ibama a refusé à Petrobras une demande de forage dans cette région. La société a immédiatement fait appel de cette décision, ce qui a attisé les divisions au sein du gouvernement brésilien entre les défenseurs de l'environnement et les alliés qui poussent à l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région.

Pour répondre enfin aux exigences de l'Ibama, Petrobras a investi des millions de reais afin d'améliorer son dispositif d'intervention d'urgence en cas de déversement.