PetMed en hausse après une proposition de rachat de 64 millions de dollars de la part de SilverCape

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action PetMed Express PETS.O progresse d'environ 9 % à 1,98 $

** La société spécialisée dans la pharmacie vétérinaire indique avoir reçu une proposition d'acquisition non sollicitée de la part de SilverCape Investments Ltd, d'une valeur d'environ 64 millions de dollars, proposant 3 dollars par action en espèces

** SilverCape avait précédemment proposé 4 $ par action en décembre 2025, mais l'opération avait échoué en avril à l'issue des négociations. Le titre PETS a chuté de 39 % depuis l'annonce initiale de l'opération

** La dernière offre représente une plus-value de 65 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** PETS précise n’avoir pris aucune décision concernant la dernière proposition de SilverCape, et rien ne garantit qu’une transaction aboutira

** La société avait également reçu, en décembre 2025, une offre de rachat en numéraire à 4,25 $ par action de la part de Cardone Ventures, soutenue par l’investisseur milliardaire Grant Cardone

** À la clôture de lundi, le titre avait perdu environ 43 % depuis le début de l'année