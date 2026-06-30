 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PetMed en hausse après une proposition de rachat de 64 millions de dollars de la part de SilverCape
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 19:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action PetMed Express PETS.O progresse d'environ 9 % à 1,98 $

** La société spécialisée dans la pharmacie vétérinaire indique avoir reçu une proposition d'acquisition non sollicitée de la part de SilverCape Investments Ltd, d'une valeur d'environ 64 millions de dollars, proposant 3 dollars par action en espèces

** SilverCape avait précédemment proposé 4 $ par action en décembre 2025, mais l'opération avait échoué en avril à l'issue des négociations. Le titre PETS a chuté de 39 % depuis l'annonce initiale de l'opération

** La dernière offre représente une plus-value de 65 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** PETS précise n’avoir pris aucune décision concernant la dernière proposition de SilverCape, et rien ne garantit qu’une transaction aboutira

** La société avait également reçu, en décembre 2025, une offre de rachat en numéraire à 4,25 $ par action de la part de Cardone Ventures, soutenue par l’investisseur milliardaire Grant Cardone

** À la clôture de lundi, le titre avait perdu environ 43 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PETMED EXPRESS
2,0200 USD NASDAQ +10,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
2CRSI
30,68 -0,90%
Pétrole Brent
72,96 +0,57%
STELLANTIS
4,982 +1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank