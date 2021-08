Petites et moyennes valeurs : la short list pour août de Portzamparc

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La sélection High Five de Portzamparc a progressé de 8,9% en juillet tandis que son indice de référence, le CAC Mid & Small n'a gagné que 0,2%. Le bureau d'études dévoile sa sélection pour août.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Depuis début janvier 2021, le portefeuille de Portzamparc affiche une hausse de 70,4%, contre 13,3% pour l'indice CAC Mid & Small.

En août, les valeurs SII et Hexaom signent leur retour au sein du portefeuille nantais. Exit Eramet, qui sort après avoir « significativement relevé sa guidance d'EBITDA ». De même pour Manitou, qui affiche une « rentabilité au S1 largement supérieure à celle attendue ».

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 56 euros

Le bureau d'analyse réitère ses observations sur un « début d'année ultra dynamique » avec une marge commerciale brute en hausse de 37% à 24M d'euros. Clasquin surfe sur les prix élevés du fret maritime mondial avec une marge unitaire qui croît de 23% au premier trimestre. En 2021, le bureau prévoit une amélioration des marges brutes et opérationnelles de 14% et 12,8% et un bénéfice net par action de 42%. Le bilan reste sain avec un levier de 1,6 qui permet de continuer les opérations de fusions-acquisitions. L'entreprise profite d'une décote de 52%, contre 35% en moyenne, induisant un objectif de cours ajusté de 71 euros selon Portzamparc.

Prochain évènement : publication de la marge commerciale brute du second semestre 2021 le 1er septembre.

Hexaom : acheter avec un objectif de cours à 53 euros

Le carnet de commandes de l'ancien Groupe Maisons France Confort profite du « boom des rénovations » et gagne 30% de volume à la fin du premier trimestre. Les constructions de maisons individuelles (CMI) prennent 35% en valeur et dépassent l'ancien record qui était de 19% en 2017. Hexaom peut s'appuyer sur des leviers tels que « le redressement des CMI, la relution du capital et une montée en puissance des activités de promotion ». Cerise sur le gâteau, le bureau d'études note une « valorisation peu exigeante » avec un ratio EV/EBIT en dessous de sa moyenne sur cinq ans ; à 7,3 contre 8.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du second trimestre le 5 août.

Highco : renforcer avec un objectif de cours de 6,3 euros

L'entreprise française de marketing « profitera de la réouverture », note Portzamparc. « La levée progressive des restrictions sanitaires est favorable » à Highco, qui s'est structurellement orientée vers le digital (64,3% de sa marge brute au premier semestre). L'activité rebondit et l'entreprise s'est montrée résiliente en 2020 grâce au « succès de ses investissements qui devraient amener à un rerating ». Le titre est jugé « peu cher » avec un VE/RAO ajusté à 8,3 en 2021 et un rendement proche de 5%.

Prochain évènement : Publications des résultats du premier semestre le 25 août.

Ipsos : acheter avec un objectif de cours de 46,5 euros

L'institut de sondage maîtrise « l'art du rebond » en s'appuyant sur le secteur public (20% du CA au S1) et de la grande consommation (43% du CA au S1). Les prévisions ont été relevées pour 2021 avec un chiffre d'affaires en hausse de 10% par rapport à 2019 et une marge opérationnelle courante de 11%. L'annonce du changement de directeur général a été faite : Nathalie Roos, ancienne membre de ComEx de L'Oréal, succèdera à Didier Truchot le 28 septembre. La valorisation d'Ipsos reste attractive en 2021 avec un ratio EV/EBIT de 8,8 contre 9,3 pour sa moyenne sur cinq ans. Le ratio bénéficie d'une décote sur les pairs de 21%.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre le 21 octobre.

SII : acheter avec un objectif de cours de 40,80 euros

SII signe son retour dans la sélection grâce à ses « quatre dernières publications supérieures aux attentes » qui lui confèrent un « risque de déception limitée à court-terme », indique le bureau d'études nantais. La prévision annuelle de croissance du chiffre d'affaires est de 10%. SII se distingue dans un contexte où la capacité à « recruter et à retenir les compétences redevient centrale ». Le titre est sujet à « une révision à la hausse du scénario de rentabilité » mais reste abordable malgré sa récente progression.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du premier trimestre le 12 août.