Petite reprise attendue à Wall Street

(AOF) - En repli vendredi, les indices américains sont attendus en légère hausse. En fin de semaine dernière, ils ont été pénalisés par Broadcom, qui a été sanctionné malgré des trimestriels meilleurs que prévu, et par des rumeurs de Bloomberg sur le fait que les datacenters d’Oracle destinés à OpenAI auraient un an de retard. Ce lundi devrait être calme, mais les prochaines séances seront plus animées avec principalement l’inflation américaine de novembre qui sera dévoilée jeudi. En attendant, le Dow Jones et le Nasdaq Composite sont attendus sur des hausses comprises entre 0,45 et 0

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative sur fond d'inquiétudes autour de l'IA. Broadcom a contrarié les investisseurs, malgré des résultats meilleurs qu'annoncé au quatrième trimestre de son exercice décalé. La veille, Oracle avait également été sanctionné après des résultats jugés décevants. Plusieurs indicateurs clés sont attendus ces prochains jours dont les nouveaux chiffres sur l'inflation et sur l'emploi. Le Dow Jones s'est replié de 0,51% à 48458 points et le Nasdaq de 1,69% à 23195 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l’activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis, a reculé plus qu'attendu. En décembre, il est passé de 18,7 à -3,90 points, là où les analystes tablaient sur un repli autour de 11 points.

Les investisseurs suivront à 16h, l'indice du marché de logement NAHB du mois de décembre.

Les valeurs à suivre

Airbnb

Le gouvernement espagnol a infligé une amende 64 millions d'euros à Airbnb pour avoir publié des annonces d'hébergements touristiques sans licence. La décision prévoit également deux sanctions accessoires obligeant la plateforme de location en ligne de logements à corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illicites publiés, et à rendre publique l'amende imposée.

Coca-Cola

Des points d'achoppement existent concernant la vente de Costa Coffee, la plus grande chaîne de café du Royaume-Uni, par son propriétaire Coca-Cola, acquise en 2018. Le géant des sodas est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Johnson & Johnson

Un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a rendu un verdict infligeant une amende de 40 millions de dollars à Johnson & Johnson. Le procès concernait deux femmes ayant développé un cancer de l'ovaire après des décennies d'utilisation des poudres pour bébé à base de talc de la société. Au cours des quatre semaines de procès, le témoignage du Dr David Kessler, qui a dirigé l'autorité sanitaire américaine de 1990 à 1997, a été particulièrement important.

Tesla

Le conseil d'administration de Tesla a gagné plus de 3 milliards de dollars grâce à des attributions d'actions qui ont dépassé largement la valeur de celles accordées à leurs homologues des plus grandes entreprises technologiques américaines, selon une analyse effectuée par Equilar pour Reuters. En parallèle, Spie et Tesla ont signé un accord-cadre portant sur la réalisation de projets de stockage d'énergie par batterie.